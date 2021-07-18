В воскресенье в Коми до 27 градусов

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

В воскресенье, 18 июля, в Коми ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

По данным синоптиков, в крайних восточных районах ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В республике прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит 22-27, а в отдельных северо-восточных районах – 17-22 градуса.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют северный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздух составит 24-26 градусов.

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