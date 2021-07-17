Новый мост в селе Коми хотят превратить в арт-объект

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.
В селе Кельчюре Ижемского района Коми полным ходом идет строительство нового пешеходного моста.
Он соединил два берега через ручей. Кому-то масштабы могут показаться мелкими, Но для местных жителей это большой шаг. Мост соединил две части села. Сотни людей ежедневно будут пользоваться им, сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.
Пока установлены два десятка металлических свай и деревянный настил. Без перил. Но люди пошли по нему уже сейчас.
Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.
«Мы работаем над тем, чтобы украсить перила кованными узорами в виде рыб. Тем самым мы хотим придать нашему мосту местный колорит, сделать из него настоящий арт-объект, отражающий быт и культуру кельчиюрцев», – прокомментировал глава поселения Валентин Артеев.
Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.
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