Новый мост в селе Коми хотят превратить в арт-объект

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.

В селе Кельчюре Ижемского района Коми полным ходом идет строительство нового пешеходного моста.

Он соединил два берега через ручей. Кому-то масштабы могут показаться мелкими, Но для местных жителей это большой шаг. Мост соединил две части села. Сотни людей ежедневно будут пользоваться им, сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.

Пока установлены два десятка металлических свай и деревянный настил. Без перил. Но люди пошли по нему уже сейчас.

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.

«Мы работаем над тем, чтобы украсить перила кованными узорами в виде рыб. Тем самым мы хотим придать нашему мосту местный колорит, сделать из него настоящий арт-объект, отражающий быт и культуру кельчиюрцев», – прокомментировал глава поселения Валентин Артеев.

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.

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