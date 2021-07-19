Посреди Атлантики: актриса из Коми Екатерина Ковальчук покоряет «Форт Боярд»

Во Франции, в День взятия Бастилии 14 июля, стартовали съёмки новых выпусков приключенческого шоу СТС «Форт Боярд». Фото: СТС.

В День взятия Бастилии 14 июля, во Франции начались съёмки свежих выпусков приключенческого шоу СТС «Форт Боярд». Сокровища форта ищут актёры, ведущие, музыканты и популярные блогеры, в том числе актриса из Сыктывкара Екатерина Ковальчук, сообщает пресс-служба телеканала. Девушка прославилась не только своими ролями в кино, но и отношениями с известным российским юмористом, телеведущим, актёром кино и телевидения Гариком Харламовым.

«Дико волнуюсь!»

Уроженка Республики Коми, 28-летняя актриса Катя Ковальчук побывала на съёмках культового шоу «Форт Боярд», которое давным-давно покорило сердца не одного поколения россиян. Между прочим, в качестве главной героини-участницы. Катерина вошла в состав классной команды, которой, несмотря на карантин, удалось вырваться в Европу и испытать весь «страх и ужас» старинного форта, расположенного на атлантическом побережье Франции.

Фото: СТС.

Напомним, Екатерина Ковальчук ранее играла одну из главных ролей в сериале «Гусар» с Гариком Харламовым. Также она известна по роли крепостной Екатерины Вербицкой в популярном сериале «Крепостная». Девушку на малой Родине очень любят, сыктывкарцы и жители Коми с нескрываемым интересом следят за Катиными успехами и радуются победам.

Ещё перед съёмками шоу актриса признавалась, что «дико волнуется, хотя ещё ничего не началось»!

Красавица, умница, спортсменка, комсомолка! Фото: СТС.

Звёзд организаторы разместили в десяти разных отелях на побережье.

- Заселить всех в одном месте оказалось невозможным: французы забронировали большую часть номеров, чтобы отметить День взятия Бастилии, - раскрывает подробности пресс-служба телеканала. Зато участникам разрешили выходить за пределы отеля погулять по одному с 10:00 до 12:00 в качестве бонуса.

Будет потешно

Проводником в мир форта в этот раз стал Сергей Бурунов: «"Форт Боярд" — программа, которую я знаю с детства. Но никогда не думал, что мне поступит предложение вести такое шоу. Это большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объёмные личности, например, Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то своё. Надеюсь, что будет потешно и я добавлю проекту свежести и юмора».

Условия участия организаторы поставили довольно жёсткие: «штурмующим» форт необходимо было после приезда во Францию пройти карантин. Только на таких условиях съёмочной группе удалось получить спецразрешение на въезд в страну, которая сейчас закрыта для российских туристов.

«Сложнее всего для меня то, что пришлось мало двигаться. Обычно я прохожу десять, а то и все двадцать километров в день, — признаётся участник Прохор Шаляпин. — Но ради детской мечты готов был и карантин отсидеть, и отменить все планы. Хотя у меня было расписано всё лето».

Фото: СТС.

Карантин не помешал звезде другого проекта СТС «Ивановы-Ивановы» Кристине Кашириной отметить день рождения. Цветочный сюрприз актрисе устроили герои «Форта Боярд» и её сестра Анжелика Каширина — тоже участница шоу.

Юлия Топольницкая, как и Кристина, также провела карантин с близким человеком: актриса приехала во Францию с мужем — Игорем Чеховым, который сыграет в составе другой команды.

Ворота форта вновь открылись для российских участников ровно через два года после старта съёмок первого сезона для канала СТС: в прошлом году производство новых выпусков отложили из-за локдауна.

Справка КП

Первый эфир телепроекта «Форт Боярд» на французском телевидении состоялся летом 1990 года. Игра транслируется более чем в 30-ти странах. Местом съёмок приключенческого шоу стал одноимённый форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от торгового порта Рошфор.

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