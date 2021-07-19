В Сыктывкаре тепловоз сбил 34-летнего мужчину в наушниках

Фото: скриншот видео

В Сыктывкаре под колесами тепловоза оказался 34-летний местный житель. Кадры с последствиями жуткого ДТП появились в социальных сетях накануне. На видео изображено, как мужчине, который весь в крови, помогают очевидцы и неравнодушные люди до приезда медиков.

- Парнишка переходил дорогу, его тепловоз сбил. Лежит сейчас весь в крови, ладно, хоть в сознании, обошлось, - комментирует произошедшее автор видео.

На месте аварии сразу же образовалась пробка, так как переезд был закрыт до выяснения обстоятельств. На место оперативно прибыли спасатели и сотрудники ДПС. Пострадавший мужчина, находившийся в сознании, рассказал им, что произошло.

Как стало известно, в тот день молодой человек выпил пива и направился по своим делам. Его путь пролегал через железнодорожные пути. Будучи захмеленным и в наушниках, из которых громко играла музыка, он не обратил внимание на предупреждающий сигнал транспорта, который не успел затормозить и сбил мужчину. К счастью, сыктывкарец выжил. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, заявляют врачи, однако впереди предстоит долгая реабилитация.

Как сообщает Сыктывкарская транспортная прокуратура, ведомство сейчас проводит проверку по данному факту. Пострадавший мужчина заявил, что не имеет претензий к машинисту. Сам водитель тепловоза утверждает, что пострадавший целенаправленно шел по путям, не обращая внимания на движущийся на него поезд.

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