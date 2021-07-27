В Коми мужчина поймал выпавшего из окна пятиэтажки двухлетнего мальчика

Фото: пресс-служба МВД по Коми, из личного архива пострадавшего мальчика

В Воркуте наградили Владимира Бякова, спасшего жизнь двухлетнему мальчику. Ребенок выпал из окна многоквартирного дома с 15-метровой высоты. Неизвестно, как печально закончилась бы эта история, если бы на помощь малышу не пришел воркутинец.

Владимир помнит подробности того дня в красках. Он с друзьями сидел во дворе дома на улице Некрасова, когда услышал детский голос где-то вдалеке. Мужчина осмотрелся и увидел в одном из окон мальчика, который стоит во весь рост на подоконнике почти у самого края. Компания молодых людей ринулась в сторону ребенка и просила спуститься малыша с подоконника, однако было понятно, что ребенок их не послушает. Тогда Владимир принял решение подбежать к краю дома и поймать мальчика в случае падения.

Поступок Владимира не остался незамеченным. Для воркутинцев он стал настоящим героем, а для маленького мальчика - ангелом-хранителем. За особые заслуги молодого человека наградили в МВД.

- Начальник ОМВД России по Воркуте - подполковник полиции Сергей Филиппов вручил благодарственное письмо Владимиру Бякову. Его поблагодарили за активную гражданскую позицию, за неравнодушие, внимательное отношение к людям и за помощь в предотвращении несчастного случая. Ведь именно из-за того, что молодой человек не растерялся и вовремя сориентировался в происходящем, мальчик остался жив, - отметили в ведомстве.

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