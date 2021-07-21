«Спиной вверх в красной футболке»: в Сыктывкаре утонувшего мужчину нашла его супруга

В Коми вода унесла жизнь ещё одной жертвы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В сыктывкарском посёлке Верхняя Максаковка вчера, 20 июля, трагически погиб мужчина - утонул в пожарном водоёме. Происшествие случилось в СНТ «Турист» на первых максаковских дачах близ Сыктывкара. «Комсомолка» выяснила подробности произошедшего.

Максаковские дачи тревожно гудят. Трагедия на воде унесла жизнь мужчины в самом расцвете лет. И сейчас полиция и следователи изучают все детали случившегося. Вопросов километр, ответов - пока мало.

- Его звали Валерий, добрый, приветливый, лет 55-57-ти, - рассказала «Комсомолке» хозяйка продуктового магазина Ольга. - Всегда улыбался, выпивал редко. Так жаль!

Известно, что в роковой день стояла жара, какой уже давно не помнят в Коми. Четверо мужчин отдыхали, выпивали, закусывали. Затем Валерию стало жарко, и он решил освежиться в пожарном водоёме.

- И непонятно, что с ним произошло в воде, - сообщают очевидцы. - То ли стало плохо с сердцем, то ли подводные ключи захватили. Валеру хватилась жена, которая пошла его искать. И нашла плавающим спиной вверх в красной футболке...

Местные перешёптываются: собутыльники Валеры, отдыхавшие вместе с ним, почему-то даже не стали помогать утопающему, а просто испугались и сбежали с места посиделок. В результате мужчина погиб.

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