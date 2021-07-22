В Коми за минувшие сутки выявлен 281 новый случай заражения COVID-19

В Коми увеличилось число инфицированных COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки выросло число зараженных коронавирусом. Об этом сообщает всероссийский оперштаб.

Согласно обновленным данным, в республике диагноз был поставлен еще 281 пациенту, за все время коронавирус подтвердился у 52 662 человек.

Побороть болезнь сумели 93 пациента. Их с выздоровлением выписали из больниц. За весь период пандемии число выздоровлений достигло отметки 46 664 человек.

Отмечается, что количество летальных исходов выросло до 1 137. Это на шесть больше, чем было сутками ранее.

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