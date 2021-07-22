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Здоровье22 июля 2021 9:17

Коми приблизилась к 60-процентному значению коллективного иммунитета от COVID-19

Республика была отмечена на федеральном уровне
Источник:kp.ru
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В Коми первый компонент вакцины уже получили почти 180 тысяч человек

В Коми первый компонент вакцины уже получили почти 180 тысяч человек

Фото: архив "КП"

В Коми значение коллективного иммунитета приближается к 60%. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова во время рабочего совещания с президентом страны Владимиром Путиным. По ее словам, республика входит по данному показателю в топ -17.

Сейчас в Коми первый компонент вакцины уже получили почти 180 тысяч человек (179 914 жителей республики), а полностью привились около 130 тысяч человек. Напомним, население республики на сегодняшний более 800 тысяч человек.

Ранее руководитель региона Владимир Уйба рассказал, что в республике находится в запасе еще 22 тысяч доз препарата. Он обратился к жителям региона с просьбой активнее прививаться.

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