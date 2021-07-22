Глава Коми объяснил причину снижения количества занятых ковид-коек

Количество занятых ковидных коек в Коми снизилось Фото: Архив "КП"

В Коми снизилось число занятых ковид-коек. Об этом рассказал в традиционном видеообращении глава республики Владимир Уйба. По его словам, тенденция к снижению связана с тем, что больные пациенты выписаны на долечивание домой.

- Количество занятых коек снизилось. Но радоваться тут нечему. Больные просто ушли на долечивание в амбулаторию, - объяснил руководитель региона.

Уйба также рассказал, что власти приняли решение увеличить коечный фонд до 2 753 мест, из них 2 178 уже заняты.

Традиционно главными очагами распространения инфекции становятся города с большим населением. Это Сыктывкар, Ухта и Сосногорск.

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