В воскресенье в Коми до 18 градусов

Фото: Нина ЮШКОВА

В воскресенье, 25 июля, в Коми ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха достигнет 18 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 7-12 м/с, а на севере местами ожидаются порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем в северных районах составит 9-14 градусов, а в южных – 13-18 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит 15-17 градусов.

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