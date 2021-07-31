В Коми пьяный водитель сбил полицейского и прокатил его на капоте

Фото: кадр видео

В пятницу, 30 июля, пьяный водитель ВАЗ-2110 сбил полицейского и несколько десятков метров прокатил его на капоте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером на улице Центральной. Полицейские обратили внимание на «десятку». За рулем был мужчина 1998 года рождения, с признаками алкогольного опьянения. На боковых стеклах «Лады» имелась тонировка.

Правоохранители потребовали от мужчины предъявить документы. В ответ водитель нажал на педаль газа, сбил одного из стражей порядка и провез его на капоте несколько десятков метров. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. На него завели административные дела. «Десятку» поместили на спецстоянку. водителя к административной ответственности привлекали 80 раз, а за год – 48.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воркуте задержали водителя, сбившего инспектора ДПС

Мужчина отказался предъявлять документы полицейским (подробнее)