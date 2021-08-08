Прокуратура Коми вступилась за инвалида первой группы

Чиновники не имели права лишить пенсионера места в очереди, - уверен юрист. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

История жителя Печоры Виктора Самохвалова заинтересовала республиканскую прокуратуру.

Напомним, что инвалид первой группы, проживающий в посёлке городского типа Кожва Печорского района, вместе с супругой стояли в очереди на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Однако после смерти супруги в декабре 2020 года Виктор Викторович лишился места в очереди на переселение. Такое решение приняли чиновники в местной администрации.

Юрист из Сыктывкара Юрий Строганов счёл, что действия сотрудников администрации Печорского района незаконны, поскольку смерть члена семьи основанием для исключения из очереди не является.

- Так как Виктор Викторович имеет инвалидность первой группы, его права в соответствии с со статьёй 45 Гражданско-правового кодекса РФ «Участие в деле прокурора» обязан отстаивать прокурор, — разъяснил правозащитник.

С этой информацией «Комсомолка» обратилась в прокуратуру Коми. И там оперативно отреагировали на наш запрос:

- После публикации на вашем сайте сотрудники ведомства начали проверку по факту исключения печорца из очереди на переселение. О результатах проверки сообщим дополнительно, - отметила старший помощник прокурора Республики Коми по взаимодействию со СМИ Наталия Спиридонова.

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