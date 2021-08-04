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ЗДОРОВЬЕ4 августа 2021 11:40

В Коми коронавирусом заболели еще 277 человек

Скончались от COVID-19 семь пациентов
Источник:kp.ru
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Данные опубликовал федеральный оперштаб.

Данные опубликовал федеральный оперштаб.

Фото: Нина ЮШКОВА

Федеральный оперштаб опубликовал свежую коронавирусную статистику на 4 августа 2021 года. В Республике Коми все основные показатели, отражающие эпидемиологическую обстановку в регионе, растут.

За последние сутки было обнаружено еще 277 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе подтверждено 56 284 факта инфицирования COVID-19.

Минувшую ночь не пережили еще 7 человек. За все время был зарегистрирован 1 238 летальных исходов, вызванных осложнениями из-за коронавируса.

Побороть болезнь удалось 48 263 пациентам. Данный показатель вырос за последние 24 часа на 141 выздоровевшего.

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