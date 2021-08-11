Осужденные сыктывкарской колонии отреставрировали фрегат у «Детского мира»

Фрегат снова на плаву. Фото: УФСИН по Коми.

Установку арт-объекта «Фрегат на волне» в Сыктывкаре завершили 22 июля. Теперь судно красуется на прежнем месте – площадке у ТЦ «Детский мир». Кропотливая работа по изготовлению необходимых элементов и сборке корабля продолжалась несколько месяцев. Как шла реставрация арт-объекта в Сыктывкаре, рассказали в УФСИН России по Коми.

Напомним, арт-объект появился в центре столицы Коми в 2013 году. Изготовили его осуждённые одной из исправительных колоний региона. За те восемь лет, пока корабль был украшением площадки, он сильно обветшал.

Фото: УФСИН по Коми.

Деревянные конструкции, а также паруса требовали замены. Но так как металлические киль, шпангоуты остались в идеальном состоянии, поэтому новые силуэты корабля решили установить на имеющуюся основу.

Фото: УФСИН по Коми.

Реставрацией корабля занимались несколько осужденных. Бригадир цеха обработки металла сам лично варил якоря. Бригадир цеха сувенирных изделий изготовил ангела и узоры на корме – это все из жидкого камня выливалось. Макеты парусов сшили на швейном участке из долговечных материалов по необходимым размерам. В цеху деревообработки специально выставляли станок, чтобы выпилить тонкие доски толщиной 7 мм для корпуса корабля – их набили в несколько слоев.

Фото: УФСИН по Коми.

Обновлённый арт-объект явно прослужит дольше предыдущего – внутренние слои доски несколько раз были покрыты влагоотталкивающей пропиткой, верхние – яхтным лаком. Для дополнительной защиты палубного настила, который наиболее подвержен воздействию осадков, его обшили жестью и оборудовали отводы для воды.

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