Владимир Уйба признался, что отмена празднования 100-летия Коми далась нелегко

Фото: пресс-служба главы Коми.

Глава Коми Владимир Уйба признался, что решение о переносе массовых гуляний в честь 100-летнего юбилея республики властям региона далось тяжело. Об этом он заявил во время традиционного видеообращения, которое решил записать из-за многочисленных вопросов жителей Коми в соцсетях. По его словам, он понимает негодование граждан.

– Решение это далось нам очень нелегко. Мы все прекрасно понимаем, что столетний юбилей – это знаковый, вековой юбилей, важное событие для республики и каждого человека в целом. Это, безусловно, дань уважения ветеранам, дань уважения вековым традициям, самобытности народа республики, — сказал он.

Владимир Уйба подчеркнул, что в принятии решения о переносе праздника власти руководствовались главным фактором – здоровье населения. По его словам, риск заражения коронавирусом пересиливает желание провести гуляния.

– Главное – это здоровье и жизнь. В период пандемии проводить массовые гуляния, массовые мероприятия, связанные с салютами, концертами на открытом воздухе – это риск. Риск после такого мероприятия снова какому-то количеству людей заболеть и, не дай бог, тяжело заболеть, – заявил глава.

Руководитель региона пообещал жителям Коми устроить грандиозный праздник сразу, как только это станет возможным.

– Мы, безусловно, проведем этот праздник, проведем его широко, масштабно, достойно. Наберитесь терпения. Мы точно этот праздник проведем достойно в августе 2022 года.

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