В Коми работников с медотводом хотят перевести на удаленку

Уволить человека за его отказ привиться от коронавируса не имеют права. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коми 27 августа завершается второй этап обязательной вакцинации, введённой в рамках указа о режиме повышенной готовности.

Согласно ему, предприятия республики обязаны привить не менее 60% работников от коронавируса. Тех, кто по медицинским показаниям вакцинироваться не может, руководству организации рекомендовано перевести на удаленку, сообщает Роспотребнадзор.

Также сотрудники имеют право отказаться от вакцинации, однако они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. А вот уволить человека за его отказ привиться не имеют права.

Также руководству предприятий рекомендуется дать работнику выходной в день иммунизации.

Напомним, по состоянию на 10 августа, в Коми вакцинировано более 217 тысяч человек. Количество доз сейчас хватит на ближайшие две недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В конце августа предприятия Коми ждет проверка на выполнения плана по обязательной вакцинации