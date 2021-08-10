В конце августа предприятия Коми ждет проверка на выполнения плана по обязательной вакцинации

Фото: архив КП.

С 27 августа в Коми проверят все предприятия, попадающие под обязательную вакцинацию, на выполнения плана по количеству привитых. Их в организации должно быть не менее 60%.

Ограничения касаются, в первую очередь, сферы услуг, госслужащих, сотрудников общественного транспорта, медиков и педагогов. За нарушение закона — многотысячный штраф.

Региональный Роспотребнадзор ожидает, что в этот период увеличится число жалоб от граждан, однако ведомство напоминает, что обязательная вакцинация проводилась в рамках закона.

— Главный государственный санитарный врач в соответствии с законодательством имеет право издавать документ об обязательной госпитализации и вакцинации, — напомнил руководитель отдела эпидназора Роспотребнадзора Коми Ромэн Галимов.

Ранее, 6 августа, завершился первый этап обязательной вакцинации, следующий этап завершается 27 августа. С этого дня сотрудники Роспотребнадзора приступят к проверке данных. Специалисты надзорного органа намерены как лично посетить предприятия, так и собрать данные заочно.

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