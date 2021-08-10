В Коми число заражений COVID-19 приблизилось к 58 тысячам

Фото: архив КП.

В Коми количество официально выявленных фактов заражений коронавирусом приближается к новой отметке.

По данным федерального оперштаба, сейчас в республике зарегистрировано 57 965 случаев инфицирования. Это на 279 больше, чем было сутками ранее.

Вместе с тем растёт и показатель выздоровления. За все время пандемии болезнь смогли побороть 48 980 пациентов (+ 153 за прошедшие 24 часа).

Показатель смертности также вырос за сутки. По состоянию на 10 августа, 1 279 жителей Коми стали жертвами COVID-19. Уточняется, что прошлую ночь не пережили пять пациентов - они скончались от осложнений, вызванных вирусом.

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