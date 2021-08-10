Владимир Уйба напомнил об обязательной вакцинации педагогов в Коми

Фото: мэрия Воркуты.

Глава Коми Владимир Уйба обратился к педагогам республики с просьбой активнее вакцинироваться. Своё пожелание он записал на видео, которое традиционно публикуется в официальной группе руководителя региона в соцсетях.

По его словам, работники сферы образования обязательно должны пройти процедуру вакцинации, если у них нет уважительных причин этого не делать.

— Нам нужно к 1 сентября максимально привить работников образовательной сферы. Пожалуйста, уважаемые педагоги. Не откладывайте на завтра. Прививайтесь. Уже на носу 1 сентября, а вы должны быть обязательно привиты, — сказал он.

Также руководитель региона привёл несколько цифр, отражающих ситуацию с вакцинация населения от коронавируса. Так, в Коми полностью прошли вакцинацию более 170 тысяч человек, ещё 215 тысяч жителей республики привились первым компонентном.

Напомним, ранее власти республики внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно им, в Коми введена обязательная вакцинация среди работников госслужба, сферы образования, медицины и услуг.

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