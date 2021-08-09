В Коми свыше 215 тысяч человек привились от коронавируса

Фото: архив КП.

Региональный минздрав озвучил данные по количеству вакцинированных в Республике Коми. Таковых в регионе уже больше 215 тысяч человек.

А если точнее, то на 9 августа 2021 года в республике против коронавируса привито 215 287 человек.

Напомним, на прошлой неделе в Коми поступило 10 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Этой вакциной прививку делают всего раз, а не в два этапа, как это происходит с другими вакцинами.

Данный препарат рекомендуется тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, причём спустя полгода после перенесённого заболевания. Специалисты подчёркивают, что использовать препарат для первичной вакцинации нежелательно, так как одна доза вакцины может не сформировать устойчивый первичный иммунитет. Записаться на прививку можно тут, а также в центрах «Мои документы», а также через колл-центры поликлиник.

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