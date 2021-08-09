В Коми за сутки 277 человек заразились коронавирусом

Фото: архив КП.

В России за сутки выявили 22 160 заразившихся коронавирусом. В Коми за сутки показатель количества инфицированных вырос на 277 человек, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 9 августа 2021 года, в регионе заразились COVID-19 277 человек, с начала пандемии цифра равняется 56 686.

Выздоровели 89 пациентов за сутки, за весь период пандемии из больниц выписали 48 827 человек.

Увы, не обошлось без смертей. За последние сутки скончались пять больных коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 1 274 смертельных случая среди людей с подобным диагнозом.

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