Коми попала в шестерку регионов страны, ситуация с COVID-19 в которых вызывает наибольшую тревогу

Носите маски и прививайтесь. Фото: Екатерина САВЕНКО

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко (экс-министр здравоохранения Коми) на совещании Президента Владимира Путина с членами правительства озвучил регионы, ситуация с коронавирусом в которых вызывает наибольшую тревогу. В их число попала Республика Коми.

По словам Мурашко, в шестерку регионов, где количество больных опасной инфекцией превышает допустимые нормы, входят Тува, Коми, Севастополь, Магаданская, Самарская, Астраханская области и Красноярский край.

Сегодня в некоторые из этих регионов направлены бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи, подчеркнул министр.

Напомним, по состоянию на 5 августа 2021 года в Коми зафиксировано ещё 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе подтверждено 56 563 факта инфицирования COVID-19. Скончались от опасной инфекции за сутки 9 человек. Справиться с вирусом за сутки удалось 97 пациентам.

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