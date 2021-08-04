В Коми привились от коронавируса свыше 206 тысяч человек

Свыше 200 тысяч человек вакцинировались в Коми. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный минздрав озвучил свежие данные о количестве вакцинированных в Республике Коми по состоянию на 4 августа.

Так, против COVID-19 уже привиты 206 602 человека, и которых 156 195 прошли оба этапа вакцинации, получили I и II компоненты вакцины.

Активно прививаются и люди старшего поколения. 61 777 человек из числа лиц старше 60 лет и больше сделали прививки от коронавируса, это 37,1% от количества всех вакцинированных в Коми.

Напомним, что за последние сутки было обнаружено ещё 277 случаев заражения коронавирусом. Минувшую ночь не пережили еще 7 человек. Побороть болезнь удалось 48 263 пациентам.

Также в Республику Коми на днях поступило 10 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Данный препарат рекомендуется для вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, причём спустя полгода после перенесённого заболевания.

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