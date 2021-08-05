В Коми от коронавируса вылечились 48 360 человек

Список жертв короны пополнился новыми фамилиями.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Федеральный оперштаб обнародовал свежие данные по заболевшим коронавирусом в Республике Коми.
На 5 августа 2021 года зафиксировано ещё 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе подтверждено 56 563 факта инфицирования COVID-19.
Скончались от опасной инфекции за сутки 9 человек. За все время зарегистрировано 1 247 летальных исходов, вызванных осложнениями из-за коронавируса.
Справиться с вирусом удалось 48 360 пациентам. Показатель вырос за сутки на 97 выздоровевших.
Между тем, в регионе отменены все крупные мероприятия, посвящённые празднованию 100-летнего юбилея Республики Коми. Да, всё из-за коронавируса.
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