Жители Коми присоединились к флешмобу #wewillrocyou, чтобы поддержать российских спортсменов в Токио

Жители Коми вдохновились замечательной идеей – они засняли видеоролики в поддержку выступления сборной России в Токио и выложили под хештегом #wewillrocyou. Так, используя строчку из знаменитой песни группы Queen «We will rock you», болельщики решили поддержать спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом и аббревиатурой ROC.

На обновленном республиканском стадионе молодёжь Коми с флагами России в руках и на фоне триколора выразили слова участия спортсменам, а также проскандировали имена наших победителей. За кадром звучит фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, до конца 2022 года одно из самых великих произведений композитора официально считается гимном для олимпийских спортсменов из России.

Рок-группа «OldSchoolKomi» записала видеообращение спортсменам из России и опубликовала на странице группы. «OldSchoolKomi» прославились оригинальным исполнением знаменитой коми песни «Марьямоль» в Лондоне на финале конкурса ECG Film Festival (Eurasian Creative Guild Film Festival). Сейчас этой композицией и добрыми словами ребята поддерживают спортсменов.

Отличилась и сыктывкарская группа Violin&Drums show. Солист группы – скрипач Дмитрий Федореев 26 июля устроил настоящий праздник у ковидного отделения РКВД в столице Коми. Он сыграл на скрипке для пациентов и сотрудников больницы. Группа наиграла композицию группы Queen и выложила ролик под известным хештегом, пояснив, что и «без слов всем всё понятно».

Отличился и сыктывкарский поэт Дмитрий Никитин. Под хештегом #wewillrocyou в стихотворной форме он выразил всю свою боль и восхищение отечественной Сборной на Олимпиаде в Токио. Произведение получило название «Век ВАДА не видать».

«Век ВАДА не видать». Дмитрий Никитин.

Нам говорят : «Пусть победит сильнейший!» Так мы не против, мы только за! Олимпиада, Томас Бах, ты наш сердешный…, Стала с какого перепугу как война?!

Мы две недели за наш РОК переживаем, В прямом эфире, сон прогнав на мандраже! Лавров пообещал, и мы так раскачаем: We will ROC you и шоу маст гон, - вообще!

Претензии у Запада к России. А нам чего…, а нам не привыкать! На этот раз в МОКе такое отмочили: "РАШЕ без флага и без гимна выступать!"

Довольны янки, в Европе тоже рады, Но всё ж с ехидцей раздаются голоса…. А Рылов Женя, как будто так и надо, Жмёт руку Мерфи - We will ROC you, все дела!

Сто на спине и двести тем же стилем Евгений золото у США забрал. Но ихтиандру, причём дважды, из России Не разрешили «с котиком» на пьедестал.

Нам за сестёр Авериных обидно, И за «художества» судей в конце. Ну, право слово, как же им не стыдно, Не совестно как им таким вообще!?

Чтоб на арене побеждал сильнейший, Не надо спорт с политикой мешать. Дабы спортсмен России выступал успешней, Его не плохо нам бы было поддержать!

Мин. Иностранных дел мы понимаем - Под группу Куин, покажем им «Кузькину мать». Зимой в Пекине по любому наверстаем: #wewillrocyou, век ВАДА не видать!

Напомним, одними из первых фразу и хештег #wewillrocyou тогда подхватили сотрудники МЧС России по Коми.

На видео огнеборцы из Коми подходят к автоцистерне в униформе, дальше опа! - одним щелчком мышки видеомонтажёра перевоплощаются в спортсменов, демонстрируют вид спорта в спортивной одежде – бокс, езда на велосипеде, теннис, волейбол, штанга, в конце ролика озвучивают добрые пожелания нашим олимпийцам.

