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Здоровье12 августа 2021 11:30

В Коми официально подтвердили ещё 276 случаев заражения коронавирусом

Прошедшую ночь не пережили 13 человек
Источник:kp.ru
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Свежие данные озвучил федеральный оперштаб.

Свежие данные озвучил федеральный оперштаб.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми продолжают следить за эпидобстановкой в регионе. Согласно обновлённым данным, в республике насчитывается 58 518 подтверждённых случаев инфицирования за все время пандемии. Данный показатель вырос на 276 фактов за минувшие сутки.

Изменились и другие два ключевых показателя — смертности и выздоровления. Так, прошедшую ночь не пережили еще 13 человек, за все время болезнь унесла жизнь 1 299 пациентов.

С выздоровлением за сутки было выписано 140 человек. Общее число пациентов, поборовших болезнь составляет 49 248 человек.

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