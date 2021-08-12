В Коми официально подтвердили ещё 276 случаев заражения коронавирусом

Свежие данные озвучил федеральный оперштаб.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Коми продолжают следить за эпидобстановкой в регионе. Согласно обновлённым данным, в республике насчитывается 58 518 подтверждённых случаев инфицирования за все время пандемии. Данный показатель вырос на 276 фактов за минувшие сутки.
Изменились и другие два ключевых показателя — смертности и выздоровления. Так, прошедшую ночь не пережили еще 13 человек, за все время болезнь унесла жизнь 1 299 пациентов.
С выздоровлением за сутки было выписано 140 человек. Общее число пациентов, поборовших болезнь составляет 49 248 человек.
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