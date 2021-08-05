В Коми семейство лис позирует на камеры проезжающих мимо водителей

Лисички красуются. Фото: скрин видео.

В этом году Усть-Вымский район Республики Коми переживает настоящее нашествие лисиц. Местные жители прислали «Комсомолке» видео, на котором запечатлены лесные обитатели.

Забавная парочка

Так, автолюбитель, ехавший по дороге в сторону посёлка Чёрный Яр стал свидетелем такого зрелища.

- Когда я подъезжал к этому месту, то по дороге бегало не меньше семи лисиц. Целый выводок! Я сбавил скорость и стал тихонько подбираться к этой компании. Завидев машину, большинство хвостатых убежали в лес, но два животных всё же остались на дороге, - рассказывает Игорь Иванов.

Даже когда автомобиль остановился и водитель достал телефон, чтобы записать видео, рыжие плутовки не скрылись в тайге. Лисички охотно игрались, выбегали на дорогу.

Лисица-путешественница родила!

Ранее мы сообщали о лисе, которая стала частым гостем возле переправы на реке Вычегда близ села Межог. Местная жительница Екатерина Воронина рассказывала тогда, что на берег лиса выбегает несколько раз за день, но всегда только вечером. Плутовка охотно лакомится тем, чем накормят автомобилисты. Любит пряники, - их съедает всегда. А вот хлеб может и не тронуть.

Пару недель назад лиса пропала. Паромщики уж было подумали, что кто-то из местных пристрелил зверька. Но нет.

Как оказалось не зря лису потянуло на сладкое. Примерно две недели назад она стала мамой и теперь ходит на берег вместе с лисёнком. Фото Екатерины Ворониной

- Оказывается лиса родила! На днях Патрикеевна приходила на переправу но не одна, а уже с лисёнком. Так что теперь паромщики подкармливают их двоих, - отметила Екатерина.

Читайте также

Пёс-мизантроп из Коми взорвал TikTok и стал героем федерального телеканала

Видео с участием той-терьера набрало 4 млн просмотров, но денег владельцам не принесло (подробности)