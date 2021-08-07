За сутки в Коми у 283 человек подтвердился коронавирус

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По состоянию на субботу, 7 августа, в Коми зафиксировали 283 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 57 128 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 103 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 48 620 человек. За последние сутки скончались восемь больных коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 1266 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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