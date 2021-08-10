Экс-прокурор, сбивший подростка пьяным, обжаловал приговор в Верховном суде Коми

Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании. Фото: редакция "КП".

Новый поворот получило дело экс-прокурора Воркуты Алексея Абрамова, который сел за руль пьяным и сбил подростка.

Ещё в июне суд заполярного города приговорил Абрамова к 4,5 годам исправительной колонии общего режима. И казалось бы так тому и быть: виновный понесёт наказание, а пострадавший Степан Сонин продолжит лечение и получит в качестве компенсации морального вреда 500 тысяч рублей. Но нет.

С приговором на согласен

Мы уже рассказывали, что в ходе финальных судебных заседаний Абрамов так и не признал себя виновным. Этой линии он держится по сей день. Так, на сайте Верховного суда Коми появилась информация о апелляции. Её подала сторона защиты. Заседание по делу состоится в ближайший месяц.

О том, что решит высшая судебная инстанция Республики Коми по этому громкому делу мы обязательно сообщим. Ну а пока предлагаем вспомнить, как это было

За руль сел пьяным

ДТП случилось вечером 19 сентября 2020 года. В районе дома №44 по ул. Ленина в Воркуте водитель, управлявший автомобилем Smart Fortwo Passion, наехал на 17-летнего студента колледжа. Он переходил улицу по пешеходному переходу. Прибывшие на место медики обнаружили у пешехода серьёзные травмы головы. В критическом состоянии парнишку доставили в больницу.

Позже выяснится, что иномаркой управлял бывший воркутинский транспортный прокурор Алексей Абрамов. Сразу после ДТП он начал отрицать, что был в тот момент за рулём. Впоследствии эксперты установили, что человек в погонах сел за руль пьяным!

Выжил чудом

Пока следователи разбирались в обстоятельствах случившегося, врачи боролись за жизнь пострадавшего подростка.

- В результате ДТП юноша получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, травматический шок второй степени, впал в кому, - констатировали тогда специалисты горбольницы Воркуты.

Несколько месяцев потребовалось на то, чтобы состояние Степана стабилизировать. А весной этого года юношу приняли в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии, расположенном в Зеленограде. Там специалисты провели сложнейшую операцию, которая длилась больше пяти часов. В результате Степану сделали шунтирование и установили титановую сетку на височную кость.

В середине июня привезли в Воркуту. Здесь он продолжает лечение в отделении неврологии горбольницы. Чтобы поставить Стёпу на ноги нужна длительная и дорогостоящая реабилитация. Для семьи студента эта непосильная сумма (парня воспитывала мама и бабушка). Поэтому общественники намерены обратиться в благотворительный фонд для сбора денег на реабилитацию воркутинца в клинике «Три сестры» в Подмосковье.

Приговор прокурору

Всё это время в суде шли заседания по уголовному делу в отношении «пьяного экс-прокурора». Во время своего последнего слова Алексей Абрамов так и не признал, а лишь выразил сожаление, что такое произошло.

- Абрамову назначили наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишили права управлять авто на три года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего на сумму 500 тысяч рублей, - сообщили в республиканской прокуратуре.

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