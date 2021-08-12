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Здоровье12 августа 2021 17:20

В двух городах Коми сняли часть антиковидных ограничений

Теперь здесь можно проводить ярмарки выходного дня
Источник:kp.ru
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Налетай!

Налетай!

Фото: Евгения ГУСЕВА

В двух крупных городах Коми смягчили антиковидные меры. Так, согласно новым поправкам в указе о режиме повышенной готовности, в Сыктывкаре и Ухте введены послабления для общепита.

Теперь в ТЦ этих городов вновь откроются кафе и рестораны, а вот фуд-корты так и останутся закрыты. Ранее заведения работали лишь в режиме «на вынос».

Новый документ также разрешает буфетам, столовым, кафе и ресторанам работать до часу ночи. В прежней редакции рабочий день должен был закончиться в 23:00.

Также в Сыктывкаре и Ухте теперь можно проводить ярмарки выходного дня. Ранее на них действовал запрет.

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