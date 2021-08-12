В Коми коронавирусом заразились 40 беременных женщин

Фото: архив КП.

В Коми под наблюдением врачей находятся 40 беременных женщин. У них у всех диагностирован COVID-19.

Будущие мамы получают лечение либо в стационарах республики, либо в домашних условиях: зависит это от состояния пациенток. Так, беременных со средним и тяжелым течением болезни кладут в Кардиоцентр. Там им оказывается комплексное лечение и уход.

Как сообщает БНК, заболеваемость коронавирусом среди беременных высокая, так как на период вынашивания ребёнка у женщины снижается иммунитет. Родив, мама кормить своего ребёнка сама не сможет: его сразу же изолируют.

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