Коми получила 8 тысяч доз «Спутника V» и «Спутника Лайт»

На сегодня полностью прошли этапы вакцинации 181 тысяча жителей Коми. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В Коми прибыла новая партия вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт». Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, в регион поступило 8 тысяч доз препаратов — 4,5 тысячи двухкомпонентной вакцины и 3,5 тысячи — «Спутника Лайт». Вся прибывшая вакцина будет распределена по медицинским учреждениям Коми в зависимости от потребностей районов.

Добавим, что на сегодняшний день полностью прошли этапы вакцинации 181 тысяча человек.

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