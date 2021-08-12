Коми получила 8 тысяч доз «Спутника V» и «Спутника Лайт»

На сегодня полностью прошли этапы вакцинации 181 тысяча жителей Коми.
Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА
В Коми прибыла новая партия вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт». Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.
Как уточнили в ведомстве, в регион поступило 8 тысяч доз препаратов — 4,5 тысячи двухкомпонентной вакцины и 3,5 тысячи — «Спутника Лайт». Вся прибывшая вакцина будет распределена по медицинским учреждениям Коми в зависимости от потребностей районов.
Добавим, что на сегодняшний день полностью прошли этапы вакцинации 181 тысяча человек.
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