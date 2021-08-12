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Здоровье12 августа 2021 18:10

Коми получила 8 тысяч доз «Спутника V» и «Спутника Лайт»

Вакцина будет распределена по медучреждениям региона
Источник:kp.ru
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На сегодня полностью прошли этапы вакцинации 181 тысяча жителей Коми.

На сегодня полностью прошли этапы вакцинации 181 тысяча жителей Коми.

Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В Коми прибыла новая партия вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт». Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, в регион поступило 8 тысяч доз препаратов — 4,5 тысячи двухкомпонентной вакцины и 3,5 тысячи — «Спутника Лайт». Вся прибывшая вакцина будет распределена по медицинским учреждениям Коми в зависимости от потребностей районов.

Добавим, что на сегодняшний день полностью прошли этапы вакцинации 181 тысяча человек.

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