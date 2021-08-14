В субботу в Коми до 24 градусов

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В субботу, 14 августа, в Коми ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 24 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В республике будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и местами грозу. В Коми ожидается южный ветер с переходом на западный со скоростью 8-13 м/с. При этом утром и днем порывы местами достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 19-24 градуса, а в западных районах – местами 14-19.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют южный и западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха днем составит 19-21 градус.

На выходных, 14 и 15 августа, в южных и центральных районах ожидается третий-четвертый класс, а в северных – первый класс пожароопасности.

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