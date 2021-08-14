Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 августа 2021 11:25

В Коми еще 271 человек заразился коронавирусом

Кроме того, 12 пациентов скончались
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По состоянию на субботу, 14 августа, в Коми зафиксировали 271 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил в федеральном оперативном штабе.

Всего Коми зафиксировали 59 061 случай заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровели 137 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 49 496 пациентов. За последние сутки в Коми скончались 12 человек. За весь период пандемии в республике зафиксировали 1 325 смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коми получила 8 тысяч доз «Спутника V» и «Спутника Лайт»

КАРТИНА ДНЯ