В Коми еще 271 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на субботу, 14 августа, в Коми зафиксировали 271 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил в федеральном оперативном штабе.

Всего Коми зафиксировали 59 061 случай заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровели 137 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 49 496 пациентов. За последние сутки в Коми скончались 12 человек. За весь период пандемии в республике зафиксировали 1 325 смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

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