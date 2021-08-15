За сутки в Коми у 266 человек подтвердился коронавирус

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По состоянию на воскресенье, 15 августа, в Коми зафиксировали 266 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего Коми зафиксировали 59 327 случай заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровел 91 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 49 587 пациентов. За последние сутки в Коми скончались пять человек. За весь период пандемии в республике зафиксировали 1 330 смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

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