«Он был любящим отцом и мужем»: в Коми трагически погиб 35-летний мотоциклист

Фото: из личного архива погибшего

В Коми трагически оборвалась жизнь еще совсем молодого мужчины Николая Я. Житель Жешарта въехал на мотоцикле в столб и разбился насмерть. Медики не успели помочь Николаю: он скончался на месте аварии.

Мужчина любил свой мотоцикл и все свое свободное время посвещал своему хобби. Приучил к этому и своего сына Севу (имя изменено, прим.ред.). Они вместе катались по поселку, чинили свой двухколесный транспорт и разговаривали о новых моделях мотоциклов. Знал ли Николай, что его смерть случится из-за любимого занятия…

Скоротечная кончина мужчина стала настоящим шоком для его семьи и близких. Жена и сын безутешны в своем горе. Их пытаются поддержать их друзья и знакомые, оставляя комментарии с соболезнованиями и словами скорби.

Николай очень любил своего сына и жену

- Это был замечательный человек, любящий муж и отец, хороший друг. Пусть земля тебе будет пухом… Вечная память, - пишут друзья.

Николая похоронят в родном поселке на днях. На момент смерти ему было всего 35 лет.

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