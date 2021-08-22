В Коми мотоциклист врезался в столб и погиб

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 21 августа, в Усть-Вымском районе мотоциклист 1986 года рождения врезался в столб и погиб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 15.10 в Жешарте. Мотоцикл Zontes ехал по улице Башлыкова. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Мотоцикл съехал в кювет, после чего врезался в столб. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погиб еще до приезда медиков.

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