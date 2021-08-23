В Коми почти 240 тысяч человек сделали прививку от коронавируса

Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Республике Коми на 23 августа вакцинацию от коронавируса прошли 238 313 человек, сообщает региональный минздрав.

Как уточняет ведомство, 204 757 человек завершили оба этапа вакцинации. 66 292 человека — люди старше 60 лет, это 39,9% от общего количества привитых. В Коми 1,6% от привитых заболели новой коронавирусной инфекцией, но заболевание проходит в лёгкой форме, подчёркивают специалисты минздрава.

Кстати, по данным сайта стопкоронавирус.рф, на 23 августа в России полностью привито 34 521 025 человек, это 23,6% населения. 42 280 857 человек (28.9% от населения) — количество человек, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, что жители Коми могут стать участниками оригинальной лотереи: глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о розыгрыше 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса в России с 1 сентября 2021. Денежные призы разыграют с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди тех, кто вакцинировался до начала розыгрыша. О выигрыше победителей оповестят с помощью портала Госуслуги и push-уведомлений. Результаты лотереи также будут опубликованы на её официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ. Деньги будут зачисляться на карты «Мир» в течение полугода после розыгрыша.

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