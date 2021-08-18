Жители Коми могут получить 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19

100 тысяч рублей за укольчик. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тысяча вакцинированных от коронавируса получат по 100 тысяч рублей. Жители Коми могут попасть в список счастливчиков. Как это сделать, расскажет Комсомолка.

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о розыгрыше 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса в России с 1 сентября 2021.

«В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. За период проведения лотереи из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей», – сообщается на сайте кабинета министров.

Денежные призы разыграют с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди тех, кто вакцинировался до начала розыгрыша. О выигрыше победителей оповестят с помощью портала Госуслуги и push-уведомлений. Результаты лотереи также будут опубликованы на её официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ.

Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир» в течение полугода после розыгрыша. Чтобы получить выигрыш, нужно иметь верифицированную учетную запись на портале госуслуг и не позднее трех месяцев после получения уведомления указать номер банковой карты, подключенной к платежной системе МИР.

СПРАВКА «КП»

На 18 августа в России полностью привито 33 167 259 человек, это 22,7% населения. 127 193 чел. Прошли ревакцинацию. Хотя бы одну прививку поставили 41 258 604 чел. (28.2% населения).

В Республике Коми на 18 августа прошли вакцинацию 231 899 человек, из которых 195 945 завершили оба этапа вакцинации. 65 299 привитых - люди старше 60 лет, это 39,3% от общего количества привитых.

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