Владимир Уйба заявил о низких темпах вакцинации от коронавируса в Коми

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В Коми опять снизились темпы вакцинации. Такое заявление сделал глава республики Владимир Уйба. В доказательство он привел красноречивые цифры: так, первый компонент препарата получили 238 313 человек, полностью завершили вакцинацию 204 757 жителей Коми.

- Разрыв между привитыми первым компонентом и завершившим вакцинацию небольшой. Это говорит о том, что мы мало прививаемся, темпы вакцинации низкие. Разрыв между ними должен быть 50-60, в идеале 100 тысяч, - объяснил Уйба.

По его словам, жители региона в последнее время стали менее активными, несмотря на то, что коечный фонд приходится увеличивать из-за числа заболевших. Например, в Прилузском районе республики возникла необходимость в дополнительных ковид-койках из-за напряженной эпидобстановки.

- К сожалению, нам снова пришлось увеличить коечный фонд, поскольку, несмотря на снижение больных в стационарах, точечно, например, в Прилузском районе, идет подъем заболеваемости, поэтому там добавили шесть коек.

На сегодняшний день в Коми функционируют почти 3 тысячи кофид-коек для пациентов с коронавирусом, занято более 70% мест.

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