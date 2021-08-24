«Жизнь только начиналась»: в Коми скорбят по трагически погибшей в Калмыкии матери с двумя детьми

Фото: из личного архива Адама Д., пресс-служба МВД по Калмыкии

В Калмыкии в жуткой аварии разбилась семья из Усинска. Отец семейства за рулем внедорожника не справился с управлением и вылетел в кювет. От удара и полученных травм в ДТП погибли его жена, 14-летний сын и 10-летняя дочка. Сам усинец и еще один ребенок, который находился в салоне, сейчас в реанимации, за их жизни борются врачи.

Известно, что в день трагедии семейство было пристегнуто ремнями безопасности, а дорога была пустая и хорошо освещена. Однако очевидцы произошедшего говорят, что отрезок дороги, на которой иномарка перевернулась, вся в колдобинах, а также водители нередко жалуются на сильную калию, угораздив в которую, легко вылететь с дороги.

- На этой калмыцкой трассе дорога волнами или с огромными заплатами на асфальте, а кажется, что идеально ровная, в мае там ездил на универсале, раскачку очень легко словить и вылететь, - делится впечатлениями Роман.

Как удалось выяснить «КП-Коми», в аварии разбилась семья известного в городе предпринимателя Фаика Д. Его старший сын 14-летний Адам погиб на месте аварии до приезда «скорой». Его мама умерла вслед за ним. Врачи попытались спасти и маленькую дочь, однако она скончалась на больничной койке от тяжелых травм.

Скорая кончина 37-летней женщины и ее двоих детей стала огромным шоком для их родственников и жителей города. Адам и вовсе был известным юным спортсменом – мальчик любил и горел единоборствами.

- В нашей семье самбо случилась беда. Мы понесли невосполнимую утрату. Трагически погиб Адам, юный, перспективный спортсмен, у которого жизнь только начиналась. Соболезнования его отцу, который сейчас борется за жизнь, - написали друзья и наставники подростка.

Сейчас по факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить обстоятельства и причины трагедии.

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