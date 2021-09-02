Местами сильные дожди обещают синоптики в Коми в четверг

Фото: архив КП.

Республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представляет прогноз по Республике Коми на 2-4 сентября.

2 сентября в регионе ожидается облачная погода. Пойдет дождь, местами сильный, на крайнем северо-востоке и на юго-востоке ночью небольшой дождь. Ветер южной четверти 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +3...+8, местами на юге +8...+13, днем +9...+14, в отдельных районах +14...+19°С.

В Сыктывкаре 2 сентября синоптики прогнозируют облачность. Пройдет дождь. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +11...+13°С.

Прогноз погоды по Республике Коми на 3-4 сентября

На ближайшие два дня специалисты Коми ЦГСМ обещают облачность с прояснениями. 3 сентября в отдельных южных районах небольшой дождь, на севере небольшой, местами умеренный дождь. 4 сентября ночью в отдельных районах небольшой дождь, на юге небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь, местами сильный.

Ветер южной четверти с переходом на восточный, северо-восточный 5-10 м/с, 3 сентября на северо-востоке порывами до 14 м/с.

Температура ночью +3...+8, 4.09 на западе центральных районов 0...+3, днем +9...+14°С.

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