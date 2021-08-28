В Коми скончались еще 16 пациентов с коронавирусом

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По состоянию на субботу, 28 августа, в Коми зафиксировали 251 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 62 646 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 536 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 53 097 пациентов. За последние сутки скончались 16 человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1457 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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