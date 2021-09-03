Как получить «Пушкинскую карту»: рекомендации для школьников и студентов Коми

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В России заработала новая культурная программа для студентов и школьников «Пушкинская карта». Ввести ее предложил президент страны Владимир Путин. Молодежи станут доступны театры, выставки, галереи и музеи по всей стране. Мы расскажем, что такое «Пушкинская карта» и как ее оформить.

«Пушкинская карта» - что это?

Это название банковской или виртуальной карты, на которой есть определенная сумма. Потратить деньги можно только на культурное просвещение. Например, сходить в музей или посетить выставку.

А какой баланс карты?

На карту автоматически будет зачислено 3 тысячи рублей. Потратить их нужно обязательно до 31 декабря 2021, иначе они просто «сгорят». В следующем году баланс будет уже больше - 5 тысяч рублей. Их также нужно будет потратить в течение 12 месяцев.

Кто может ее оформить?

Школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.

Как оформить «Пушкинскую карту»?

Процедура получения карты крайне проста. Для этого нужно завести учётную запись на портале «Госуслуги», заполнить заявление, и буквально через несколько минут виртуальная карта ваша.

Затем стоит скачать и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и выбирать мероприятие, которое хотите посетить.

А можно получить карту в физическом варианте?

Можно. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение «Почта Банка». Кстати, здесь можно выбрать и дизайн карты – классический или в стиле стрит-арт. С помощью банковской карты можно купить билеты непосредственно в кассах учреждений культуры.

После оформления карты какие культурные учреждения станут мне доступны?

Практически все, что есть в стране. Полная афиша доступна на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура».

А могу я оформить карту, купить билет на выставку, а потом подарить его, например, маме?

К сожалению, нет. Купленный с помощью «Пушкинской карты» билет будет именным. Передарить его не получится.

А куда можно сходить в Коми?

В программе участвуют 50 культурных учреждений республики. Полный перечень можно посмотреть в мобильном приложении.

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