Как получить «Пушкинскую карту»: рекомендации для школьников и студентов Коми

Фото: pexels.com
В России заработала новая культурная программа для студентов и школьников «Пушкинская карта». Ввести ее предложил президент страны Владимир Путин. Молодежи станут доступны театры, выставки, галереи и музеи по всей стране. Мы расскажем, что такое «Пушкинская карта» и как ее оформить.
«Пушкинская карта» - что это?
Это название банковской или виртуальной карты, на которой есть определенная сумма. Потратить деньги можно только на культурное просвещение. Например, сходить в музей или посетить выставку.
А какой баланс карты?
На карту автоматически будет зачислено 3 тысячи рублей. Потратить их нужно обязательно до 31 декабря 2021, иначе они просто «сгорят». В следующем году баланс будет уже больше - 5 тысяч рублей. Их также нужно будет потратить в течение 12 месяцев.
Кто может ее оформить?
Школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет.
Как оформить «Пушкинскую карту»?
Процедура получения карты крайне проста. Для этого нужно завести учётную запись на портале «Госуслуги», заполнить заявление, и буквально через несколько минут виртуальная карта ваша.
Затем стоит скачать и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура» и выбирать мероприятие, которое хотите посетить.
А можно получить карту в физическом варианте?
Можно. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение «Почта Банка». Кстати, здесь можно выбрать и дизайн карты – классический или в стиле стрит-арт. С помощью банковской карты можно купить билеты непосредственно в кассах учреждений культуры.
После оформления карты какие культурные учреждения станут мне доступны?
Практически все, что есть в стране. Полная афиша доступна на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура».
А могу я оформить карту, купить билет на выставку, а потом подарить его, например, маме?
К сожалению, нет. Купленный с помощью «Пушкинской карты» билет будет именным. Передарить его не получится.
А куда можно сходить в Коми?
В программе участвуют 50 культурных учреждений республики. Полный перечень можно посмотреть в мобильном приложении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми родители первенцев получат в 2022 году более полумиллиона рублей
В России проиндексируют материнский капитал (подробности)