Пенсионерам Коми выплатят единовременное пособие 2 сентября

Вице-премьер Голикова заявила, что пенсионеры получат выплату 2 сентября Фото: Архив "КП"

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей будет перечислена на карты пенсионерам 2 сентября. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

- Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся и отработанная практика, - сказала она.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей всем пенсионерам без исключения. Он также заявил, что выплаты в 15 тысяч рублей получат и военные. Для получения единоразовой выплаты гражданам не придется собирать справки и документы: все перечислят автоматически, основываясь на данных, хранящихся в базе.

Добавим также, что на выплату денежных средств будет потрачено более 450 млрд рублей из федерального бюджета.

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