Военные и силовики в Коми получат 15 тысяч рублей в сентябре

Российские военные и силовики получат в сентябре по 15 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Российским военным и сотрудникам силовых структур выплатят единоразовое денежное пособие в размере 15 тысяч рублей. Такой указ подписал глава государства Владимир Путин, ранее анонсировавший выплаты определенным группам граждан. Так, деньги поступят на карты в сентябре, однако конкретных дат еще нет.

Выплаты будут назначены прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.

С завтрашнего дня, 2 сентября, начнутся выплаты всем пенсионерам. Единовременное денежное пособие в размере 10 тысяч рублей получат более 280 тысяч пенсионеров Коми.

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