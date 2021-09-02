Педагог и директор из Воркуты обсудили поведение школьника, поправившего Президента

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В Воркуте растёт противостояние между директором заполярной школы №35 Юлией Рябцевой и обычной учительницей Еленой Грозных. Женщины дают совершенно разную оценку школьнику из Воркуты Никанору Толстых, поправившего вчера оговорившегося Президента страны Владимира Путина на открытом уроке во Владивостоке на марафоне общества «Знание».

Напомним, вчера, в День знаний, президент России провел открытый урок со школьниками в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Среди участников был и юный житель Воркуты Никанор Толстых, который стал в одночасье известным, поправив главу государства, допустившего историческую неточность.

Владимир Путин размышлял о Северной войне, проводимой Петром I, однако назвал ее Семилетней. Воркутинец обратил на это внимание и поправил руководителя страны.

— Не сочтите за мою как бы... в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война, — скромно улыбаясь, сказал Никанор.

Президент одобрительно кивнул головой на замечание мальчика и поблагодарил его за внимательность.

На мальчика тут же «набросилась» вся страна. Кто-то называет его поступок вопиющей дерзостью, некоторые, наоборот, хвалят, подчёркивая, что надо обладать огромной смелостью, чтобы поправить самого Президента. По поводу замечания Никанора высказались и его педагоги из Заполярья, люди, которые его хорошо знают.

К примеру, директор воркутинской школы Юлия Рябцева назвала замечание ученика Путину наглостью. Женщина объяснила высказывание мальчика «сочетанием молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов», цитирует Рябцеву издание «Подъем».

Относительно себя, директор подчеркнула, что возраст не позволил бы ей делать замечание главе государства, но подрастающему поколению присуща определенная наглость, а Никанору не хватает скромности, даже несмотря на то, что он толковый ученик.

В защиту парня из Воркуты встала его учительница Елена Грозных.

— А я считаю, что он молодец! — рассказала педагог «Газете.Ru». — То, что он поправил президента говорит о том, что ребёнок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность.

На его месте, отмечает Грозных, она бы смолчала. И другие ребята смолчали, так как застеснялись, а, может, и не знали истории. Поступок Никанора учительница считает импульсивным, но правильным, и ничего страшного в нём не видит. У Никанора, возможно, как-то импульсивно получилось, но, мне кажется, что здесь ничего страшного нет. В будущем Елена Грозных не исключает лицезреть мальчика учителем истории, так как сейчас очень глубоко погружён в это направление по своей школьной деятельности.

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