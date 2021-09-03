В Коми подъем заболеваемости COVID-19 прогнозируется во второй декаде сентября

Фото: архив КП.

С приходом осени в России, в том числе и Республике Коми, ждут подъёма заболеваемости коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» сообщила руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства отметила, что подъем заболеваемости – будь то коронавирус или ОРВИ – эпидемиологическая закономерность. В начале осени люди традиционно возвращаются из отпусков, дети начинают ходить в школы, соответственно, плотнее общаться. Всплеск острых респираторных вирусных инфекций, как правило, происходит во второй декаде сентября, объяснила Анна Попова: «Мы ожидаем подъем, это закономерно».

Тем не менее, глава Роспотребнадзора выразила надежду, что если население будет соблюдать противоэпидемиологические правила, то подъём заболеваемости будет ниже.

Только цифры

Напомним, по последним данным оперштаба, в Республике Коми количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 14 человек (в России - 798). Общее число жертв пандемии достигло 1 491. В республике зафиксировано 236 случаев инфицирования за сутки, за всё время пандемии - 63 837.

С высокой скоростью растет число выздоровевших. Так, за минувшие сутки болезнь побороли 692 человека. Общее количество пациентов, выписанных за весь период пандемии, достигло 55 497.

Всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн заражений и свыше 184 000 летальных исходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число жертв COVID-19 в Коми приблизилось к 1,5 тысячам человек