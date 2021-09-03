В Коми более 1,5 тысячи человек скончались из-за коронавируса

В Коми выросли все основные показатели по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки обновились все основные показатели, отражающие эпидобстановку в республике. Так, в регионе обнаружено еще 233 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число фактов заражения достигло 64 070.

Стремительно продолжает расти показатель выздоровления. За сутки 631 пациенту пришел отрицательный ПЦР-тест, что свидетельствует об их выздоровлении. За все время пандемии болезнь побороли 56 128 человек.

По данным оперштаба, за сутки зарегистрировано 16 новых летальных исходов в результате болезни. Жертвами COVID-19 стали за весь период 1 507 человек.

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