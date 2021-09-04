В субботу в Коми ожидаются дожди

Фото: архив КП

В субботу, 4 сентября, в Коми ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 14 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В восточных районах прогнозируют небольшой, местами умеренный дождь, в западных – небольшой дождь. В Коми ожидает северный ветер со скоростью 5-10 м/с, на крайнем северо-востоке – юго-западный и западный со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха днем составит 9-14 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 12-14 градусов.

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